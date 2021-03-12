О модернизации региональной медицины и поддержке псковских ветеранов – в интервью с Верой Емельяновой

22:08, 12 марта 2021, ПАИ

В эфире ПАИ-live автор и ведущий проекта Александр Машкарин пообщался с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой на важные социальные темы: как продвигается вакцинация населения Псковской области от COVID-19, планируется ли закрывать районные поликлиники, когда откроется социальный городок, где взять медицинские кадры и как намереваются поздравить и поддержать ветеранов региональные власти.

Ради жизни и здоровья

– Порядка 20 тысяч человек в Псковской области получили вакцину, но на фоне общей численности населения Псковской области эта цифра не такая уж и большая. Не слишком ли медленно идёт вакцинация в Псковской области?

– На самом деле это тема номер один, она отслеживается практически в ежедневном режиме. И если говорить в целом о том, как происходит вакцинация сегодня в Псковской области, то мы оценим её как удовлетворительную.

Мы приближаемся к отметке 20 тысяч человек, которые уже фактически вакцинировались, – это 85 %. Это выше среднероссийского показателя.

Мы стараемся контролировать эту ситуацию таким образом, чтобы был диапазон для второй прививки и наши граждане имели возможность планово обеспечить себя данной вакциной. На сегодняшний день открыто 32 прививочных пункта: они открываются и в общественных пространствах, и в крупных торговых центрах, приступили к работам мобильные ФАПы. Всё это сегодня позволяет активизировать эту работу, и при получении больших партий дополнительных вакцин, мы надеемся, количество привившихся будет расти. Тем самым мы обеспечим большую безопасность нашего населения, и формирование коллективного иммунитета будет происходить в установленном порядке и в установленные сроки.

– Вакцинация – это часть работы сферы здравоохранения в Псковской области. В прошлом году широко анонсировалось, что регион получит по 500 миллионов рублей из федерального бюджета в течение нескольких лет на обновление первичной сети системы здравоохранения. Сейчас уже можно сказать, куда конкретно в 2021 году пойдут эти полмиллиарда рублей?

– Проведена большая работа с федеральным правительством, с Министерством здравоохранения. Псковская область сегодня имеет достаточно высокий уровень поддержки на всех уровнях, и в этом году мы действительно планируем порядка 500 миллионов рублей направить на укрепление материально-технической базы, на приобретение современного оборудования, которое так необходимо нашему населению.

Я назову только несколько конкретных предметов, которые мы сегодня заказываем для медицинских организаций, но в целом скажу, что 24 государственных медицинских учреждения будут оснащены в ближайший год современным медицинским оборудованием, таким необходимым и важным прежде всего для диагностики заболевания: самое важное – вовремя и правильно определить диагноз, чтобы спланировать лечебную программу и не допустить серьёзных осложнений.

Мы планируем приобрести компьютерный томограф, рентгеновское оборудование, современное оборудование для лечения глазных болезней, урологических заболеваний, которое также необходимо сегодня в нашей областной больнице, и лазер для урологической хирургии – это то, о чём мы сегодня беспокоимся. Мы планируем приобрести современное оборудование для реабилитационного отделения, для проведения раннего скрининга неонатальных болезней – в наших медицинских организациях это тоже крайне необходимо, потому что здоровье мамы и ребёнка сегодня также стоит на первом месте. Требуется современное оборудование (оно сегодня заказано) для экстренных хирургических вмешательств, в том числе в отношении пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – здесь нужно делать всё очень быстро, качественно и тем самым обеспечить меньшие осложнения и в конечном итоге сохранить жизнь. Данные работы активно проводятся комитетом здравоохранения, и мы думаем, что в ближайшее время пациенты это реально будут ощущать.

Ремонт вместо закрытия

– Первичное звено здравоохранения – это в том числе районные поликлиники. Каждый год появляется масса опасений, что в том или ином районе поликлинику будут закрывать. В этом году есть такие планы?

– Это самый настоящий миф, потому что поликлиника – это важное звено системы здравоохранения, которое будет всегда, и поэтому поликлиника должна быть сегодня доступна, обеспечена качественным оборудованием, кадрами, чтобы принять первые заявки на оказание медицинской помощи и начать лечение болезней, которые только-только начинают о себе заявлять, либо профилактировать их.

Поэтому поликлиника – это первый рубеж, первая инстанция. Я отношу к этой инстанции фельдшерско-акушерские пункты, амбулаторные центры, офисы врача общей практики. Это первичное звено. Скорую помощь оставим за скобками, потому что это экстренная помощь, необходимая человеку, а амбулаторное звено начинается с поликлиники. Поэтому поликлиники нигде и никогда не планировались к закрытию, к ликвидации.

Модернизация первичной медицинской помощи – это программа, которая стартовала в этом году, и в рамках этой программы мы также будем ориентироваться на те объёмы, которые получим. Несколько направлений по этой программе будет реализовано, и прежде всего это создание амбулаторий там, где их нет, либо проведение капитального ремонта.

Только в 2021 году таких объектов 15, и мы сейчас проводим активную работу, чтобы вовремя приступить к ним, вовремя их закончить, качественно провести ремонт и сделать всё возможное, чтобы люди с удовольствием приходили в поликлинику, чтобы она была бережливой по содержанию работы, чтобы она была тем местом, где люди будут получать качественную медицинскую помощь.

– Я не зря спросил про слухи о закрытии поликлиник. Некоторые районные власти говорят: «Мы спасли от закрытия поликлиники», – хотя оказывается, что никто их закрывать не собирался.

– Никто не собирался. Я так подозреваю, что вы имеете в виду Пустошкинскую поликлинику.

– Да.

– Тем, кто бывал в Пустошке, и всем, кто проживает сегодня в этом районе, известно, что там есть больница, поликлиника, которая нуждается в незамедлительном капитальном ремонте. Более того, у нас информация о том, что она находится практически в аварийном состоянии.

Первоначально администрация медицинской организации предполагала создание новой современной амбулатории, не ликвидацию, а создание дополнительного имущества и здания, которое позволило бы там обустроить современную медицинскую организацию первичной помощи рядом с основным стационаром. Но учитывая пожелания местных властей и населения, мы сегодня рассматриваем возможности проведения там капитальных работ вместо создания новой поликлиники.

Этот вопрос требует согласования с министерством, поскольку ранее были предоставлены документы, противоречащие возможности проведения этого ремонта, и мы надеемся его получить в ближайшее время. Таким образом, поликлиника в Пустошке никоим образом не ликвидируется, а будет найдено наиболее эффективное и качественное решение для создания поликлинической помощи.

Всем врачам по жилью

– Вы упомянули, что в регионе развивается сеть ФАПов.

– Да, конечно.

– Сколько новых фельдшерско-акушерских пунктов появится в районах области в 2021 году? И откуда в этих ФАПах возьмутся кадры?

– Согласно проекту региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2023 годы, запланировано строительство 106 ФАПов вообще. В текущем, 2021 году мы планируем установить 23 новых ФАПа. Это очень серьёзное решение, и модернизация такого рода позволит практически в каждом районе увидеть совершенно новые конструкции.

Модульные ФАПы уже используются на протяжении нескольких лет – таким образом мы приближаемся к тому, что в ближайшие годы практически вся сеть первичной помощи на селе будет обновлена и туда потребуются кадры. Чтобы обеспечить их в полном объёме, мы увеличили набор в наши медицинские училища, которые работают в Пскове и Великих Луках, и сегодня приняты все дополнительные меры по социальному пакету для будущих сотрудников этих ФАПов. Прежде всего, мы будем работать со своими абитуриентами, студентами и надеемся, что они придут в обновлённый ФАП и с удовольствием останутся там работать.

– Из регионального бюджета постоянно оказывается помощь в приобретении жилья или социальном найме квартир для медиков. Губернатор Михаил Юрьевич постоянно даёт такие поручения (последнее было после посещения инфекционной больницы, где появилось много новых врачей). Сколько новых квартир планируется приобрести для медиков в этом году?

– В 2020 году мы приобрели 17 квартир для врачей: они были приобретены в разных районах, прежде всего в Опочке, в Великих Луках, в Пскове. В этом году мы сохранили общий объём финансирования на уровне предыдущего года, но, как вы правильно заметили, губернатором принимаются решения подобного рода постоянно. В случае необходимости мы будем искать ресурсы, резервы, для того чтобы тех врачей, которые приедут к нам в регион, обеспечить жильём.

Сегодня, если такой врач приезжает, ему предоставляется жильё в наём. Мы этот вопрос решаем незамедлительно и принимаем меры к тому, чтобы обеспечить врачей стабильным жилищным фондом.

– Получается, цифра бюджета – это не догма?

– Не догма, она может постоянно корректироваться, и в случае привлечения специалистов, которые будут у нас оставаться, эти вопросы будут решаться в обязательном порядке.

Раньше срока

– Ещё один важный социальный проект, о котором я хотел поговорить, – социальный город. Наверно, ещё месяц не прошёл, как в нём побывал премьер-министр Михаил Мишустин, и он заявил о том, что при необходимости правительство окажет дополнительную помощь в возведении городка. Есть ли понимание, что за дополнительная помощь понадобится региональным властям в социальном городке?

– На самом деле в 2020 году регион получил необходимую сумму на завершение строительства социального городка, который так ждут наши граждане, и мы все заинтересованы в том, чтобы он в ближайшее время приступил к работе.

Мы эту работу сегодня активизировали, мы почувствовали мощную поддержку премьер-министра страны, и объект, который планировался по сегодняшней дорожной карте к сдаче в конце 2022 года, будет сдаваться значительно раньше. Сегодня идёт актуализация дорожной карты, привлечены дополнительные административные, организационные ресурсы. Строительная организация занимается привлечением специалистов и необходимых строительных материалов, поэтому мы планируем основную строительную часть закончить к концу 2021 года, чтобы в первом квартале следующего года провести и завершить отделочные работы, установку, тестирование оборудования и в начале следующего года обеспечить сдачу этого объекта.

Руководитель правительства инициативно поддержал этот проект как действительно важный и новый подход к организации жизни граждан пожилого возраста. Размещение более ста человек, которые придут в этот социальный городок, принципиально отличается от существующих социальных учреждений: там будет возможность общения, проживания не просто в более комфортных условиях, но и в условиях, которые позволят обеспечить здоровое долголетие. Вот такую задачу мы на сегодняшний день ставим и очень серьёзно готовимся к реализации этого проекта.

Мы понимаем, что туда должны прийти и подготовленные кадры, чем мы сейчас и занимаемся. Губернатором поручено подготовить предложение по руководителю учреждения.

– Есть ли уже набор претендентов на пост руководителя этого учреждения?

– Уже есть предложения, кандидаты, но, безусловно, это будет проходить на конкурсной основе. Сейчас эти предложения в комитете по социальной защите формируются, отрабатываются, и мы будем на конкурсной основе эту кандидатуру утверждать.

Но важно сегодня и то, что команда этого учреждения должна тоже формироваться заранее. Мы планируем подбор и обучение персонала также обеспечить до конца этого года, чтобы с получением всех необходимых документов на ввод этого объекта в эксплуатацию все специалисты были готовы и понимали, что в новом учреждении необходимы новые компетенции, новые знания и очень серьёзный заряд на позитивное обслуживание пожилых граждан.

– Это очень похоже на то, как готовился коллектив для новой инфекционной больницы. Она ещё строилась, и коллектив в это время как раз формировался.

– Формировался, обучался, тренировался. Это тоже очень важно. Мы понимаем, что в новом учреждении придётся обеспечивать и сопровождение. Мы сегодня изучаем опыт работы подобных учреждений в других регионах. Наша модель новая, и аналогов не так много, поэтому мы берём лучший зарубежный опыт. У нас есть специалисты, которые проходили соответствующие стажировки в других государствах.

Адресная помощь

– Осталось всего два месяца до Дня Победы, до 9 Мая. Каждый год и федеральное правительство, и региональные власти поддерживают ветеранов, тружеников тыла. Уже известно, какие меры поддержки будут оказаны в 2021 году?

– Мы заинтересованы поддержать всеми необходимыми мерами ветеранов Великой Отечественной войны, и региональная доплата, праздничная выплата в размере 5 000 рублей инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда сохранена и в бюджете уже заложена – безусловно, мы её будем выплачивать.

В настоящее время по поручению губернатора отрабатывается вопрос празднования этой даты и оказания дополнительной помощи такой категории, как дети войны. Мы в ближайшее время подготовим соответствующие предложения.

Хочу напомнить, что с июля 2020 года действует дополнительная мера государственной поддержки со стороны бюджета региона – транспортная карта для ветеранов. Ну а в период с 1 по 15 мая, как обычно, все группы, которые относятся к этой категории, будут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Мы дополнительно проводим сейчас мониторинг состояния семей, где проживают ветераны и лица, отнесённые к этим категориям, точечно будет оказана в том числе дополнительная помощь.

Праздничные мероприятия будут спланированы ближе к дате с учётом эпидемической обстановки. Мы очень рассчитываем, что в этом году ситуация позволит этот праздник сделать более массовым и нарядным, но для этого нам придётся сделать прививки и носить маски, соблюдать все меры безопасности, о чём сегодня мы каждый день везде говорим. Берегите себя!