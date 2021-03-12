Усвятские школьники посетили «Поезд Победы»

22:55, 12 марта 2021, ПАИ

Ученики старших классов Усвятской средней школы посетили передвижную выставку «Поезд Победы», которая прибыла в Великие Луки. Об этом пишет газета «Новая жизнь». Вместе с ребятами на выставке побывали классные руководители, Наталья Николаевна Бонадыченко и Александр Дмитриевич Матвейчиков. «Поезд Победы» – уникальная передвижная историко-художественная экспозиция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Уникальный железнодорожный состав состоит из восьми вагонов, каждый из которых посвящён отдельным моментам того тяжёлого военного времени. Экскурсия началась с того момента, как ребята надели наушники и в них зазвучала история машинистки Лидии, которая вагон за вагоном рассказывала ребятам свою историю войны.

Зайдя в первый вагон, ребята увидели ничем не обременённых людей, они просто ехали по своим делам, общались между собой, пили чай, играли в шахматы, читали книгу. Война ещё не началась.

С каждым шагом тревога нарастала. Вот уже солдаты едут на фронт. Что они чувствовали в этот момент, когда рядом с ними плачущая женщина прижимает к себе ребёнка. Они, молодые солдатики, держа в руках автоматы, отправились на кровопролитную войну. Командир показывает им, как правильно заполнять медальон смерти. Здесь же на полках лежат вещмешки солдат, всё выглядит так натурально, что аж дух захватывает. Ещё шаг – и ты уже в землянке, здесь кто-то ранен, кто-то убит.

Не отводя глаз ребята двигались по вагонам. Вот перед ними вагон смерти, концлагерь. В нём находились заключённые, люди, попавшие в плен. Замученные издевательствами, голодные, босые, одетые в одинаковые робы пленные лежали на нарах. В самом начале вагона стояли фигуры двух немецких солдат. Недалеко в углу вагона валялась гора обуви.

Погружаясь в историю войны, мы попадаем в санитарную часть. Здесь ребята увидели работу военных медсестёр, которые заботились о раненых. На койках лежали покалеченные в бою солдаты. На хирургическом стеллаже – медицинские инструменты. А в голове – настоящий ужас от происходящего.



Ребята познакомились с лабораторией микробиолога Зинаиды Ермолаевой, которая разработала первый в мире антибиотик – пенициллин, в конце вагона увидели учёного, физика Игоря Курчатова, который работал над созданием атомной бомбы.

А как же без бани? Здесь даже для наглядности шёл пар.

Увидев один из трагических моментов войны – блокаду Ленинграда, школьники вместе с учителями застыли в молчании.

Словно кадры киноплёнки, вагон за вагоном менялась картинка военной поры. Вот идёт работа в штабе, на столе развёрнутые карты. Генералы Великой Отечественной Рокоссовский и Казаков что-то обсуждают. Ты даже начинаешь прислушиваться и представлять, о чём они говорят, ведь важно не пропустить ни слова.



Ещё шаг – и мы уже в импровизированной части бронепоезда «Илья Муромец». Стены и потолок бронепоезда пробиты снарядами, пулемёты готовы к стрельбе, здесь же на полу ящики со снарядами.

И вот ликующее, долгожданное время Победы! Все возвращались с войны. На лицах радость и безмерное счастье. Фотография на память и задушевные разговоры о том, как будем жить без войны.

Ребятам представилась возможность посидеть на пустых скамейках и, глядя в окно, увидеть лица тех солдат, кто ценой своей жизни приближал Победу.

