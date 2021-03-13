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105 великолучан находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус

Под наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 105 великолучан, которые контактировали с заболевшими. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в еженедельном обращении в своём Instagram-аккаунте.

Он сообщил, что ситуация с заболеваемостью в городе стабилизировалась. За сутки ежедневно выявляется от 5 до 12 новых случаев коронавируса. 28 человек проходят амбулаторное лечение.

Николай Козловский напомнил, что часть стационарных отделений Великолукской межрайонной больницы была перепрофилирована для лечения внебольничной пневмонии. Сейчас там лечатся 53 человека.

«Бдительность терять нельзя, болезнь коварная, – добавил глава города. – Сейчас особенно важно соблюдать санитарные требования и рекомендации».

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Более 22 тысяч жителей Псковской области избавились от коронавируса 97 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области Три человека умерли от коронавируса в Псковской области за сутки Двумя компонентами прививки от COVID-19 вакцинировали более 1300 великолучан 105 великолучан находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус Празднование Дня Победы в Псковской области будут планировать с учётом эпидобстановки Вера Емельянова поставила удовлетворительную оценку вакцинации в Псковской области Темпы вакцинации от COVID-19 в Псковской области выше среднероссийского показателя 101-летняя жительница Псковской области сделала вторую прививку от коронавируса Ещё два человека скончались от COVID-19 в Псковской области
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