105 великолучан находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус

09:22, 13 марта 2021, ПАИ

Под наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 105 великолучан, которые контактировали с заболевшими. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в еженедельном обращении в своём Instagram-аккаунте.

Он сообщил, что ситуация с заболеваемостью в городе стабилизировалась. За сутки ежедневно выявляется от 5 до 12 новых случаев коронавируса. 28 человек проходят амбулаторное лечение.

Николай Козловский напомнил, что часть стационарных отделений Великолукской межрайонной больницы была перепрофилирована для лечения внебольничной пневмонии. Сейчас там лечатся 53 человека.

«Бдительность терять нельзя, болезнь коварная, – добавил глава города. – Сейчас особенно важно соблюдать санитарные требования и рекомендации».