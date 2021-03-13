Смотреть на сосульки и наблюдать за погодой советует сегодня народный календарь

10:17, 13 марта 2021, ПАИ

12 марта (28 февраля по старому стилю) православная церковь чтит преподобного Василия Декаполита, исповедника, пишет calend.ru.

В этот день на Руси было принято приносить в дом сосновую ветку, которая очищала воздух и давала здоровье всей семье. Из сосновой хвои и веток готовили целебные настои. В частности, готовили витаминный напиток, заваривая 20 граммов хвои в стакане воды, и принимая по две столовые ложки три раза в день.

В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. На сосульки было принято смотреть для предсказания урожая. Длинные капельники обещали долгий лен.

Если в этот день шёл дождь – лето должно быть добрым. Если края таяли вокруг деревьев круто – то и весна будет крута, если пологи – то и весна протяжна.