Кинолог требуется в ОМОН псковской Росгвардии
В ОМОН псковской Росгвардии требуется кинолог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
На должность полицейского-кинолога инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии требуются кандидаты в возрасте до 35 лет, не судимые, с хорошей физической подготовкой и состоянием здоровья.
Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.
Телефон для справок: 8-953-242-48-71.