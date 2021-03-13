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Общество

Кинолог требуется в ОМОН псковской Росгвардии

В ОМОН псковской Росгвардии требуется кинолог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На должность полицейского-кинолога инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии требуются кандидаты в возрасте до 35 лет, не судимые, с хорошей физической подготовкой и состоянием здоровья.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Телефон для справок: 8-953-242-48-71.

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