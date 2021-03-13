Документальный фильм о жизни и карьере Юлии Пересильд стартовал на «Первом канале»

10:38, 13 марта 2021, ПАИ

На «Первом канале» 13 марта стартовал документальный фильм «Юлия Пересильд. Все женщины немного ведьмы» о жизни и карьере псковички Юлии Пересильд.

В фильме актриса расскажет о личной жизни, которую трудно отделить от работы – съемок и репетиций. Юлия Пересильд является попечителем фонда «Галчонок», который помогает детям с органическими поражениями ЦНС.

Кроме того, в документальной фильме пойдет речь о сериале «Угрюм-река», в котором Юлия исполнила одну из главных ролей.

Юлия Пересильд - уроженка Пскова, рссийская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации. А также лауреат премии президента Российской Федерации (2013), лауреат премии правительства Российской Федерации (2017). Ведущая актриса Московского драматического театра на Малой Бронной.