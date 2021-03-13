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Общество

Николай Валуев посетил тренировку великолукских спортсменов

Известный боксёр, депутат Государственной Думы Николай Валуев посетил Великие Луки по приглашению депутата Госдумы Александра Козловского, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Гость побывал на тренировке великолукских спортсменов в СОК «Стрелец» в рамках открытого урока по боксу мастера спорта международного класса Сергея Егорова – воспитанника КСЕ «Отечество – Псковская область». Участие в мероприятии приняли также генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров, депутаты Псковского областного собрания Андрей Корнев и Елена Даньшова.

Николай Валуев поделился с ребятами историей начала своей карьеры в боксе, и рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

Завершилась встреча коллективной фотосессией. Затем Сергей Егоров провел открытую тренировку, отработал с начинающими спортсменами технику бокса.

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