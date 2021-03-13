Николай Валуев посетил тренировку великолукских спортсменов

11:00, 13 марта 2021, ПАИ

Известный боксёр, депутат Государственной Думы Николай Валуев посетил Великие Луки по приглашению депутата Госдумы Александра Козловского, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Гость побывал на тренировке великолукских спортсменов в СОК «Стрелец» в рамках открытого урока по боксу мастера спорта международного класса Сергея Егорова – воспитанника КСЕ «Отечество – Псковская область». Участие в мероприятии приняли также генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров, депутаты Псковского областного собрания Андрей Корнев и Елена Даньшова.

Николай Валуев поделился с ребятами историей начала своей карьеры в боксе, и рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

Завершилась встреча коллективной фотосессией. Затем Сергей Егоров провел открытую тренировку, отработал с начинающими спортсменами технику бокса.