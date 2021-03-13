О культурных ноу-хау и повышении престижа творческих профессий – в интервью с Жанной Малышевой

12:39, 13 марта 2021, ПАИ

2020 год стал сложным для всех, особенно он затронул сферу культуры: были отменены концерты, прекращены гастроли, пустовали залы библиотек. Но творчество, знания и вдохновение невозможно изолировать, и музыканты, певцы, библиотекари, работники ДК стали активно осваивать интернет-пространство и онлайн-возможности. В связи с этим в эфире ПАИ-live ведущий Артём Татаренко узнавал у председателя комитета по культуре Псковской области Жанны Малышевой, что поменялось в культурной повестке региона в результате пандемии, почему синтез разных сфер становится вектором развития и зачем абитуриенты стремятся в колледж искусств.

Неоспоримые доказательства

– Как реализуется в Псковской области национальный проект «Культура»?

– Реализация нацпроекта «Культура» на территории нашего региона для комитета по культуре, для всех учреждений культуры действительно первоочередная задача. На сегодняшний день мы просто обязаны воспользоваться той замечательной возможностью, которую имеем благодаря указам президента Российской Федерации Владимира Путина.

Если говорить о нацпроекте, то это на самом деле живой организм, он даёт возможность проявить инициативу, на конкурсной основе принять участие в отборе и привлечь дополнительные денежные средства. Поэтому задача номер один при реализации нацпроектов – максимальное привлечение денежных средств. Для этого мы должны на очень качественном, современном, профессиональном уровне, используя всю аналитику, уметь доказать, что нам нужны деньги для того или иного мероприятия, что они будут работать максимально и эффективно и будут иметь конечный результат: это количество посещений, качество обслуживания, доступность учреждений культуры.

– Это удаётся сделать?

– Обязательно! Это не просто мои слова, об этом говорят цифры. На начало нацпроекта в 2019 году мы получили 43 миллиона благодаря активной позиции всей сферы культуры: мы активно, даже агрессивно участвуем во всех конкурсах, пишем проекты, чтобы отстаивать их на федеральном уровне, отстаиваем их. В 2020 году мы уже получили более 86 миллионов федеральных средств, в 2021-м мы уже имеем 133 миллиона.

– То есть нарабатывается опыт?

– Да. Я хочу сказать спасибо всем, кто причастен к этой работе, потому что это действительно серьёзная профессиональная работа, которая требует и доказательной базы, и грамотных сметных расчётов, и понимания того, как мы успеем реализовать этот проект в рамках финансового года, и, конечно же, понимания, что мы в результате реализуем этот проект качественно и максимально эффективно.

– Есть ли конкуренция с другими регионами?

– По многим направлениям – конечно.

Люди-оптимисты

– Пандемия – период непростой. Удалось ли с наименьшими потерями его пройти, может быть, даже извлечь какие-то плюсы из этой ситуации?

– Работники сферы культуры – люди-оптимисты. И мы всегда не очень благоприятные внешние факторы, внешние вызовы стараемся превратить в ситуацию, когда нужно просто найти выход из ситуации, минус превратить в плюс и использовать данный момент для того, чтобы либо найти новые формы работы, либо приспособиться и эту ситуацию использовать в своих целях для развития сферы культуры. Я хочу отметить, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, несмотря на то что учреждения культуры были долгое время ограничены в своей деятельности, благодаря тому, что мы остановились, появилось время, чтобы отладить работу в формате онлайн.

В 2019 году установлены индикаторы по нацпроекту «Культура», которые мы должны достигнуть в обязательном порядке, один из них – это увеличение обращений к системам и к сайтам сети Интернет: увеличение к 2024 году обращений в пять раз.

– Это не только видеозаписи, а более широкое понятие, да?

– Да. Сервисы, которые возможно просчитать на сегодняшний день. Конечно, эта цифра очень пугала, и мы с настороженностью относились к этому индикатору и понимали, что очень сложно будет где-то на селе коллег просить и подвигать к тому, чтобы они активно пользовались, создавали сайты, размещали интересную информацию, оцифровывали интересные проекты и так далее.

На самом деле, когда мы оказались в режиме действия ограничительных мероприятий, появилось и время, и желание, и необходимость в первую очередь, потому что мы должны были всё-таки работать, поддерживать свою профессиональную форму, рассказывать о своей работе нашему сообществу. Большая польза в том, что благодаря тому, что многие учреждения культуры выкладывали свой творческий продукт так широко, интересно, качественно, мы получили большой поток информации.

– То есть конкуренция возникла, хорошие примеры?

– Да, и повод поразмыслить над своим качеством. Появлялись новые форматы. Обмен информацией – это путь к развитию для творческой личности и путь к рождению новых, интересных проектов и новых форм.

– Эти наработки будут сохранены и в «мирное время»?

– Безусловно. Наши коллеги почувствовали, что это не просто требование сверху, а уже стало жизненно необходимым обстоятельством: ты максимально себя позиционируешь, рассказываешь о себе, привлекаешь к себе аудиторию, широко пользуешься информацией, которая есть в этом пространстве.

– Ну а техническая часть достаточна?

– Когда возникла проблема, мы стали с этим очень активно работать. Долгие годы по линии Министерства культуры шло финансирование подключения к сети Интернет, обеспечения наших библиотек компьютерной техникой и так далее.

Там, где присутствует сеть Интернет, наши библиотеки полностью укомплектованы, даже уже были отказы от этих средств. А что касается видеокамер и систем, которые позволяют качественно проводить съёмку, чтобы выложить это в соцсети и в СМИ, те средства, которые мы сэкономили на проведении мероприятий (потому что они не проходили), мы направляли, чтобы оснастить этими средствами, потому что понимали: это перспективно, это будет работать, не будет пылиться в углу, когда закончатся ограничительные мероприятия, это будет работать параллельно с тем режимом офлайн, к которому мы уже сегодня приступили.

– То есть оказались готовы.

– Мы на ходу перестроились. Хочу поблагодарить коллег: все были мобильны. Прошлый год был очень важный для всех нас: мы праздновали годовщину нашей Великой Победы. Было большое количество инициатив, и отрабатывали всё это в онлайне, и организовывали жителей, и такие замечательные федеральные акции, проекты реализовывали – и «Окно Победы», и много-много других интересных проектов.

– Многие учреждения культуры имеют два источника финансирования: один – государственный, областного, муниципального уровня, а второй – собственный средства. Вот с этим, наверно, было не очень хорошо?

– У всех учреждений культуры образовались выпадающие доходы. В муниципальных учреждениях доходы выпадали в меньшей степени, потому что районные и сельские дома культуры имеют меньше возможностей оказывать платные услуги, нежели подведомственные государственные учреждения.

– Филармония: насколько я знаю, последние гастроли были год назад.

– Да, у учреждений были выпадающие доходы, но оказывалась в полном объёме государственная поддержка. Ни один работник учреждений культуры не получил заработную плату ниже, нежели получал до пандемии. Зарплаты, госзадания были сохранены в полном объёме.

– То есть это всё удалось нивелировать и удержать?

– Да.

Уникальный «пилот»

– Очень интересный проект – передвижные автоклубы. Часть автомобилей была закуплена – будет ли этот проект продолжаться? И вы уже приоткрыли завесу тайны: даже министр культуры дала свою оценку по этому поводу.

– Да, Ольга Борисовна в рамках рабочего визита ознакомилась с нашими автоклубами.

– Это «пилот»?

– Да.

– Это уникальный проект: в других регионах пока этого нет. Это была собственная идея нашей области?

– Да, это была инициатива нашего региона. Мы заявили о себе как о регионе, который готов реализовать пилотный проект создания автоклуба, который не только являлся бы мобильной сценической площадкой, но и имел бы посадочные места.

Но ужатое финансирование всегда приводит к ситуации, когда ты должен найти выход из положения. И поэтому мы не пошли по пути приобретения автомобилей «Газель», как это было в 2019 году в России, мы решили, что нам нужен автотранспорт, который будет вмещать сценическую площадку, необходимое технологическое оборудование и будет иметь порядка 15 посадочных мест, потому что 15 человек – это уже коллектив районного, сельского Дома культуры, который может свободно гастролировать по сельской местности.

– Получилось воплотить планы в жизнь?

– Мы очень довольны результатом. Ольга Борисовна высоко оценила наш автоклуб. Она сказала: «Удовольствие работать в таком действительно современном и технологически оснащённом по высокому слову техники месте». Автоклуб имеет свой дизель-генератор, автономное подключение, то есть в любой местности, в любом историческом месте, где нет электричества, мы можем разворачивать деятельность этого автоклуба.

– Продолжится ли их закупка?

– Обязательно! Автоклубы в рамках реализации нацпроекта «Культура» получит каждый муниципалитет. Восемь автоклубов ежегодно мы будем приобретать: восемь было в прошлом году, восемь – уже сейчас мы вышли на торговую площадку – в этом году, и так в последующие годы.

– Выглядит очень интересно. Действительно, раньше это всегда была огромная проблема: отдельно нужно привезти генератор, отдельно – сцену, отдельно – людей, которые соберут эту сцену, отдельно – коллектив и так далее.

– Вопрос не в «привезти» – вопрос в «содержать».

– Если вам удалось всё объединить в одном – по-моему, это замечательно.

– Да. Мы уже получили приглашение принять участие в презентации нашего проекта. Это было поручение министра Ольги Борисовны по итогам её визита – презентовать его на выставке.

Свет! Камера! Мотор!

– В нескольких домах культуры был ремонт: в родинском – подскажите, пожалуйста, где ещё?

– Это дома культуры в Бежаницах и в Палкинском районе, в Красино.

– Всем ли вы довольны? Удалось ли им запуститься?

– Безусловно, мы довольны, потому что объекты получились действительно очень качественные, получили хорошие оценки Министерства культуры, и мы просто приглашаем вас на мероприятия. Но если тяжело доехать до Бежаниц, нет времени – пожалуйста, Родинский дом культуры, Псковский район.

Все дома культуры современно оснащены: если мы берёмся за объект – стараемся, чтобы этот объект был современным, красивым, многофункциональным, доступным, чтобы услуги в сфере культуры были на хорошем, высоком профессиональном уровне.

– Часто приходится слышать, что одним из хороших веяний советской эпохи было то, что дома культуры были центром жизни с кружками и концертами. Это достижение удаётся сохранить?

– Да, мы сохраняем это очень трепетно, потому что понимаем, что творческое начало каждой личности должно быть развито в детском возрасте и каждый должен иметь возможность реализовать свой творческий потенциал. Все дома культуры имеют самодеятельные коллективы. Мы сейчас подвигаем библиотеки и детские школы искусств к тому, чтобы развивающие программы, проекты, коллективы обязательно работали на базе учреждений. Мы создаём комфортные условия, чтобы эти учреждения были максимально доступны для всех граждан.

– Ещё один проект – это модельные библиотеки. В 2021 году будет ли он продолжаться? Сколько их появится?

– Мы активно принимаем участие в заявочной кампании. В прошлом году появились три прекрасные модельные библиотеки, в этом году – ещё три, сейчас мы готовим порядка девяти заявок на следующий год.

Активно работаем, хотя очень жёсткие условия отбора. Необходимо иметь полный пакет документов на здание, нужны серьёзные вложения, чтобы подготовить здания, помещения, сделать грамотные дизайн-проекты, правильно разделить пространство, доказать его многофункциональность и так далее. Но это очень интересные и грамотные комплексный проекты. Например, в рамках выделяемых средств наши коллеги в Острове оборудовали студию звукозаписи, которая позволит библиотеке стать не только центром книговыдачи, а центром, куда будет стремиться молодёжь, где можно подготовить какие-то проекты, записи, музыкальные, к Дню Победы, ветеранские – там можно писать ветеранов, создать аудиокниги и так далее. Кто-то покупает себе издательские станки, что позволяет печатать местных авторов своими силами и этим пополнять краеведческое направление.

– В последнее время термин «библиотека» начинает нести несколько иной смысл: подразумеваются широкие возможности, как в домах культуры.

– Мы сейчас вообще все учреждения культуры рассматриваем в свете универсальности, креативного подхода, пересечения разных сфер, например библиотечной и культурно-досуговой. И этот опыт на самом деле успешный.

Коллеги сначала говорили: «Нет, наверно, это плохо», – но я хочу сказать: где такое пересечение происходит, обязательно рождается что-то новое. Когда библиотека готовит мероприятие, серьёзную конференцию, доклады и включаются творческие фрагменты, это облегчает восприятие, является иллюстрацией. Это дополняет. Или, наоборот, мероприятие, которое готовит учреждение культуры, наполняется глубокими смыслами, интересными фактами, скрупулёзным подходом, что свойственно библиотекарям.

– Мне кажется, это действительно шаг вперёд.

– Созданы технические условия для этого.

– Это не просто мероприятие, а ещё и занятость каждого из людей этой сферы: операторы, фотографы, певцы, музыканты – они все, получается, находят себя в этом процессе.

– Это наша задача – максимальное вовлечение граждан для раскрытия творческого потенциала. Это один из наших индикаторов, одна из целей и задач.

– Для музыкальных коллективов очень больная тема – музыкальные инструменты. В этой части удается что-то сделать?

– Да, порядка 50 миллионов будет выделено на приобретение музыкальных инструментов. В этом году мы также приобретаем инструменты, на это выделено порядка 15 миллионов. Школы определяются Министерством культуры по рейтингам, и в основе рейтингов лежит количество лицензированных и реализуемых на базе учреждения предпрофессиональных программ.

– В зависимости от того, сколько занимается детей или взрослых и какие необходимы инструменты, я правильно понял? Или тут другие критерии?

– Нет, здесь ещё есть такой критерий, как наличие программ предпрофессиональной подготовки.

– То есть позитивные шаги есть. Мне кажется, этот вопрос был очень тяжёлым долгие годы.

– Да. Он и остаётся, потому что этих средств далеко не достаточно. Но нацпроект «Культура» – это действительно живой проект. Очень качественно выстроены отношения с Министерством культуры, у нас очень тесная обратная связь, создан свой координационный совет, куда мы тоже входим, и все проблемы снизу Министерство культуры слышит, доносит до правительства, отстаивает цифры. Но, к сожалению, рамки бюджета таковы, какие есть.

Тем не менее «больные» мероприятия есть в нацпроекте, вопрос только в наполнении объёмом финансирования. Каждый год вносит свои корректировки. На фоне общего секвестра, пандемии произошёл прирост финансирования. И если в прошлом году у нас были средства на ремонтные работы в одном объекте, то в этом году – четыре объекта. Если в прошлом году это было 12 миллионов – в этом году более 55 миллионов. И это на фоне общего секвестра.

– Конечно, вопросы, которые не решались давно или требуют огромного объёма финансирования, за год решить невозможно.

– Да. Но главное, что об этой проблеме мы знаем, об этом знает федеральный центр, она является общей и характерной для страны и есть движение. Не так быстро, как хотелось бы, но мы продвигаемся в этом направлении и будем надеяться, что темпы будут ускоряться при формировании бюджетов.

Переформатирование

– Хотела бы вернуться к ремонтным работам. На протяжении долгих лет стоял на повестке вопрос создания и открытия Дома культуры в посёлке Смуравьево-2 Гдовского района. В этом году мы получили порядка 20 миллионов федеральных средств на этот объект, и мы приложим все усилия, чтоб к концу года открыть долгожданный Дом культуры в этом посёлке.

Также удалось привлечь денежные средства на ремонт Дома культуры в Стругах Красных, двух детских школ искусств – это Невельская детская школа искусств (удалось привлечь на капитальный ремонт этого здания порядка 23 миллионов) и музыкальная школа в Усвятах.

Есть четыре строительных объекта, которые находятся на особом контроле, потому что мы не имеем права не реализовать эти мероприятия до конца года. В Гдовском районе вообще реконструкция серьёзная. Сейчас проект проходит госэкспертизу, со дня на день мы должны выйти из неё и перейдём уже к торгам. Это реконструкция здания, приспособление здания к использованию в наших целях.

– Когда мы слышали новости: «Отремонтировали», – имелось в виду «покрасили, подновили», и это неплохо. Но другое дело, когда идёт глубокая перестройка в соответствии с тенденциями и веяниями времени. И это совершенно другое качество и затраты. Цена ошибки высока, приходится просматривать проекты, защищать их, отвечать за это.

– Если мы берёмся за объект, конечно, в процессе ремонтных работ возникают какие-то непредвиденные, дополнительные работы, но это нормально. Без них, к сожалению, пока мы не обходимся. Но мы занимаем позицию сдачи объекта под ключ, чтобы после того, как мы его вводим в эксплуатацию, это был оснащённый объект, который завтра можно открыть и начать работать, обслуживать посетителей.

Для этого по решению губернатора Михаила Ведерникова выделяются дополнительные денежные средства из областного бюджета. По этому пути мы шли и с Родинским ДК, когда выделялись дополнительные средства на его оснащение, на завершение строительных работ.

Мы стараемся все источники использовать, концентрировать на одном объекте, с тем чтобы его довести до логического завершения. В этом нам помогают и проекты партии «Единая Россия», которые на протяжении многих лет реализуются на нашей территории и действительно являются подспорьем: многое уже удалось сделать, и эти средства мы можем подтягивать в том числе для реализации нацпроекта «Культура».

Констатация факта

– Как обстоит ситуация с кадрами в сфере культуры? И вытекающий из этого вопрос: все ли выпускники колледжа культуры находят работу?

– Что касается кадрового потенциала, хочу отметить, что последние годы для сферы культуры, вопреки всем обстоятельствам, были прорывными. В предыдущие десятилетия средства не вкладывались в материально-техническую базу (и это была общая ситуация по стране). Престиж профессии падал, потому что молодёжи приходить в разваливающееся помещение с печным отоплением, где течёт крыша, электрика находится в аварийном состоянии и есть один разбитый микрофон, неинтересно. Это было неинтересно молодёжи, это было неинтересно молодым специалистам, это было неинтересно посетителям.

Но на протяжении многих лет ещё до возникновения нацпроекта «Культура» мы системно вели работу над укреплением материально-технической базы. Да, сначала была наша областная программа, потом появились партийные проекты, потом появился нацпроект «Культура» и партийный проект – все вместе, да? Поэтому за последние годы нам многое удалось сделать для укрепления материально-технической базы. И вы знаете, учреждения стали привлекательными. Они современно оснащены, созданы все условия: это комфорт, возможность работы на высоком технологическом уровне, личностного роста и так далее.

– Инструментарий – это очень важно.

– Мы целенаправленно вели работу по всем направлениям. Наши базовые учреждения культуры, являясь методическими центрами, проводили ежегодные повышения квалификации, привлекали специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, педагогов, которые проводили образовательные циклы.

Мы заключили соглашение с Санкт-Петербургским институтом культуры, который ежегодно выдаёт нам квоты в неограниченном количестве: сколько мы просим – все наши просьбы по целевым наборам, по направлениям удовлетворяют. И сейчас пришёл момент, когда мы говорим: «Ребята, давайте нам заявки, пожалуйста», – и уже возникает недостаточное количество заявок.

Это возможность работая получить совершенно бесплатно высшее образование. Ну и очень на престиж профессии сыграл указ президента о достижении среднего по региону и процентного соотношения зарплат. За несколько нескольких лет зарплата в сфере культуры достигла ста процентов от средней по региону.

– Хотя всегда было отставание.

– Это было серьёзное отставание. Это действительно была проблема. Поэтому указ президента и обязанность властей исполнять этот указ в части достижения средних показателей: есть деньги, нет, но ты должен обеспечить этот уровень заработной платы – для нас это, конечно, очень большое подспорье. Как результат, этот комплекс мер: материально-техническая база, образование, создание условий, творческая подпитка проектами и уровень заработной платы – создали такие условия, увеличили престиж профессии. И я хочу сказать, что ещё в 2014 году, приезжая в муниципалитеты, проводя там рабочие встречи, совещания, мы в большей степени видели лица старше 50 лет. И сейчас, если обратиться к статистике за 2020 год, 49 % – это работники старше 50 лет и 51 % – до 50 лет, а из этих 51 процента 21 % – это люди до 30 лет. Вот он, показатель. И ещё как индикатор: если ранее в колледж искусств были колоссальные недоборы, то сейчас по всем специализациям конкурсный отбор, и причём очень серьёзный.

– Вот этот показатель вообще безгрешный.

– Констатация факта.