Псковичам рассказали, как помочь провалившемуся под лёд человеку

15:01, 13 марта 2021, ПАИ

Как помочь провалившемуся под лёд человеку, рассказали в региональном ГУ МЧС России. Если на ваших глазах под лёд провалился человек, немедленно сообщите ему, что идёте на помощь. При оказании помощи следует помнить об основных правилах: к месту пролома во льду не следует подходить стоя – нужно приближаться лёжа, ползком на животе, с расставленными в сторону руками и ногами. Такие действия помогут снизить риск провалиться под лёд.

Если у вас под рукой окажется доска или палка, толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 3-5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто или куртка в таких случаях может спасти жизнь. Как только человек схватится за предмет, следует тянуть его и одновременно ползти на берег или крепкий лёд.

Если же вы не в силах помочь человеку, то зовите на помощь и делайте всё возможное, чтобы привлечь внимание других. Активно действовать необходимо сразу же, пока у человека ещё не промокла одежда, не замёрзли руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни.

Оказавшись на берегу, необходимо проверить, дышит ли пострадавший. Если нет, следует начать делать искусственное дыхание, очистив перед этим ротовую полость и удалив жидкость из лёгких и дыхательных путёй. С пострадавшего необходимо снять и отжать всю одежду, потом надеть (если нет сухой) и укутать полиэтиленом. При общем охлаждении пострадавшего как можно быстрее доставить в тёплое помещение и вызвать скорую медицинскую помощь. Снять мокрую одежду, тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.