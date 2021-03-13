0
20:54
Более 148 миллионов свежих цветов из 26 стран мира прибыли через российско-латвийскую границу в Псковской области
20:07
Отец Сергий подарил Сосновоборскому дому культуры икону святого Александра Невского
19:41
На дороге Остров-Гривы произошло ДТП, среди трех пострадавших один ребенок
18:50
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может заиграть марш «Прощание славянки»
18:30
Ряды «Юнармии» пополнились юными великолучанами
17:34
До +7 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 14 марта
16:43
Николай Валуев в Пскове (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Дорожники начали подготовку к фрезерованию асфальта на Октябрьском проспекте в Пскове

  • Ремонт на Октябрьском проспекте
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ремонт на Октябрьском проспекте
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ремонт на Октябрьском проспекте
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ремонт на Октябрьском проспекте
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ремонт на Октябрьском проспекте
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ремонт на Октябрьском проспекте
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ремонт на Октябрьском проспекте
    Фото: Арсений Тимашов

В Пскове на Октябрьском проспекте дорожники начали подготовку к фрезерованию асфальта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На месте работает специализированная техника, которая выравнивает дорожное покрытие для дальнейшего проведения ремонта.

Ранее сообщалось, что в 2021 году запланирован большой ремонт Октябрьского проспекта. Работы стартуют от улицы Свердлова до Октябрьской площади и далее до площади Ленина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Более 148 миллионов свежих цветов из 26 стран мира прибыли через российско-латвийскую границу в Псковской области
13 марта 2021
Более 148 миллионов свежих цветов из 26 стран мира прибыли через российско-латвийскую границу в Псковской области
Отец Сергий подарил Сосновоборскому дому культуры икону святого Александра Невского
13 марта 2021
Отец Сергий подарил Сосновоборскому дому культуры икону святого Александра Невского
На дороге Остров-Гривы произошло ДТП, среди трех пострадавших один ребенок
13 марта 2021
На дороге Остров-Гривы произошло ДТП, среди трех пострадавших один ребенок
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может заиграть марш «Прощание славянки»
13 марта 2021
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может заиграть марш «Прощание славянки»
Ряды «Юнармии» пополнились юными великолучанами
13 марта 2021
Ряды «Юнармии» пополнились юными великолучанами
До +7 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 14 марта
13 марта 2021
До +7 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 14 марта
Николай Валуев в Пскове (ВИДЕО)
13 марта 2021
Николай Валуев в Пскове (ВИДЕО)
В Пскове мужчина с ребёнком проехал по тонкому льду реки на велосипеде
13 марта 2021
В Пскове мужчина с ребёнком проехал по тонкому льду реки на велосипеде

Идет загрузка...