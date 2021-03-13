Дорожники начали подготовку к фрезерованию асфальта на Октябрьском проспекте в Пскове
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Фото: Арсений Тимашов
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Фото: Арсений Тимашов
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Фото: Арсений Тимашов
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Фото: Арсений Тимашов
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Фото: Арсений Тимашов
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Фото: Арсений Тимашов
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Фото: Арсений Тимашов
В Пскове на Октябрьском проспекте дорожники начали подготовку к фрезерованию асфальта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На месте работает специализированная техника, которая выравнивает дорожное покрытие для дальнейшего проведения ремонта.
Ранее сообщалось, что в 2021 году запланирован большой ремонт Октябрьского проспекта. Работы стартуют от улицы Свердлова до Октябрьской площади и далее до площади Ленина.