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Культура

Гримёр Псковского драмтеатра Анна Баландина рассказала о секретах визуального перевоплощениях актёров

Как превратить детально описанных Чеховым животных – собачонку, свинью, гуся, кота – в рок-звёзд, при этом отразить их характер? Гримёр Псковского драмтеатра Анна Баландина поделилась в профессиональными секретами в псковичами в Instagram-аккаунте театра.

В частности, Анна рассказала о своей работе в спектакле «Каштанка», поставленном Юлией Пересильд.

«Мне Каштанка чем-то напоминает русскую Аврил Лавин с интересной судьбой. Спектакль Юлии Пересильд – это история про обычную дворовую девчонку, которая попала в шоу-бизнес. На себе этот образ я сделала впервые. Ну и немного добавила от себя: захотелось больше дерзости и рока. Это молодёжная рок-история, и герои должны выглядеть как «ребята с нашего двора», или как рок-музыканты, или как люди из мира индустрии развлечений. Они должны быть яркие, гламурные», – поделилась гримёр.

Так, у Хавроньи вместо пятачка появились розовые тени, розовые пряди, у Каштанки, похожей на лисицу, в образе доминирует рыжий цвет. На грим артистов в этом спектакле при работе вдвоём уходит 2,5 часа.

«Работа гримёра выделяется совершенно другой энергетикой, и это большие возможности: визажист делает макияж, причёски, которые принадлежат только нынешней моде, а гримёр может пробовать разные образы, обращаться к разным стилям и эпохам. Простор для творчества и самовыражения!» – уверена Анна.

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