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Общество

Ряды «Юнармии» пополнились юными великолучанами

В Краеведческом музее состоялся торжественный приём юных великолучан во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

«Во время торжественной присяги ребята поклялись быть верными Отечеству и всему юнармейскому братству, всегда быть защитниками слабых, стремиться к победам в учёбе и спорте, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца», – пишет издание.

Торжественную церемонию провели заместитель главы города, капитан II ранга в запасе, депутат Великолукской городской Думы Николай Андросович и начальник штаба местного отделения «Юнармии» Артём Баринов.

«Сегодня всероссийское юнармейское движение набирает хорошие обороты. И это важно, чтобы сохранялась преемственность поколений. Для того чтобы история нашей страны, история подвигов нашего народа была в сердцах и сознании нашей молодёжи», – отметил на своей странице в ВК Николай Андросович.

 

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