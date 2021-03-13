Вместо российского гимна на Олимпийских играх может заиграть марш «Прощание славянки»

18:50, 13 марта 2021, ПАИ

Вместо российского гимна на Олимпийских играх может заиграть марш «Прощание славянки», передаёт ТАСС. Такое нетривиальное предложение высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

«На мой взгляд, Международный олимпийский комитет с большей вероятностью одобрит вариант, не такой созвучный с Россией, как «Катюша». Отличным вариантом мог бы быть марш «Прощание славянки», – поделился Щекутьев с общественностью.

Ранее, в пятницу, 12 марта, портал Inside the Games сообщил, что спортивный арбитражный суд запретил использовать песню «Катюша» вместо национального гимна на Олимпийских играх.