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Общество

Более 148 миллионов свежих цветов из 26 стран мира прибыли через российско-латвийскую границу в Псковской области

С февраля 2021 года на территорию страны через российско-латвийскую границу в Псковской области было ввезено более 148 миллионов цветов и горшечных растений, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Миллионы алых роз и не только прибыли из 26 стран мира. Для сравнения: в прошлом году цветочной продукции было ввезено в семь раз меньше – всего лишь 23 миллиона.

«Основной объем поставляемых срезанных цветов выращен в Зимбабве, Эквадоре, Колумбии, Израиле, Японии, Кении, ЮАР, Коста-Рике, США, Республике Суринам, Германии, Италии, Испании, Турции. Горшечных растений – Венгрии, Португалии, Бельгии и Польше.Все партии цветов, успешно прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, разрешены к ввозу на территорию Российской Федерации», - отмечают специалисты ведомства.

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