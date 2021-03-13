Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе питомцев «Мартовский кот»

21:22, 13 марта 2021, ПАИ

Приняв участие в фотоконкурсе «Мартовский кот», можно стать обладателем отличных призов для любимых питомцев и получить массу положительных эмоций. Фотосостязание объявила редакция газеты «Комсомольская правда в Пскове».

Конкурс стартовал на этой неделе и закончится в следующее воскресенье, 21 марта. На следующий день, 22 марта, начнётся голосование на стене группы редакции в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы стать участником весёлого действа, нужно запечатлеть своего кота или найти лучшее фото из уже имеющихся.

Победитель получит стильную двухэтажную когтеточку – игровой комплекс. Второе и третье место гарантируют самым симпатичным кошакам: два гамачка-лежанки на батарею, две игры-треки с мячиками и пушистыми мышками.

«Четвёртое-восьмое места: необычный современный травяной комкующийся наполнитель для туалета FIX, который можно безбоязненно смывать в унитаз, ведь он прекрасно растворяется. Все восемь призёров получат дисконтные карты постоянного покупателя магазина», – сообщают журналисты издания.