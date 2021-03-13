Загоревшаяся баня в Псковском районе чуть не стала причиной массового пожара

21:58, 13 марта 2021, ПАИ

Загоревшаяся баня со встроенной летней кухней чуть не явилась настоящим бедствием для жителей деревни Торошино на улице Захарова, 38. Строение размером 8 х 8 м неожиданно заполыхало. Огонь стремительно наращивал аппетиты, и вскоре возникла реальная угроза возгорания соседних жилых домов.

Незамедлительно приехавшие на место пожара спасатели смогли в кратчайшие сроки отбить у огня частные дома, которые находились непосредственно возле очага возгорания. Причиной пожара предположительно стало короткое замыкание электропроводки.

Стоит отметить, что к моменту прибытия пожарных баня горела открытым огнём, что в разы увеличивало риск массового пожара. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.