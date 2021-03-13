0
23:13
Водитель такси напал на пассажира с ребёнком, мужчина находится в больнице
21:58
Загоревшаяся баня в Псковском районе чуть не стала причиной массового пожара
19:41
На дороге Остров – Гривы произошло ДТП, среди троих пострадавших – один ребёнок
19:50
В Гдовском районе перевернулся автомобиль
16:33
Фото с места тушения пожара в Псковском районе, в котором погиб мужчина
16:10
Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в Псковском районе
13:34
Автомобиль врезался в дерево на улице Горького в Пскове
Еще новости
Происшествия

Загоревшаяся баня в Псковском районе чуть не стала причиной массового пожара

Загоревшаяся баня со встроенной летней кухней чуть не явилась настоящим бедствием для жителей деревни Торошино на улице Захарова, 38. Строение размером 8 х 8 м неожиданно заполыхало. Огонь стремительно наращивал аппетиты, и вскоре возникла реальная угроза возгорания соседних жилых домов.

Незамедлительно приехавшие на место пожара спасатели смогли в кратчайшие сроки отбить у огня частные дома, которые находились непосредственно возле очага возгорания. Причиной пожара предположительно стало короткое замыкание электропроводки.

 

Стоит отметить, что к моменту прибытия пожарных баня горела открытым огнём, что в разы увеличивало риск массового пожара. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Водитель такси напал на пассажира с ребёнком, мужчина находится в больнице
13 марта 2021
Водитель такси напал на пассажира с ребёнком, мужчина находится в больнице
Загоревшаяся баня в Псковском районе чуть не стала причиной массового пожара
13 марта 2021
Загоревшаяся баня в Псковском районе чуть не стала причиной массового пожара
На дороге Остров – Гривы произошло ДТП, среди троих пострадавших – один ребёнок
13 марта 2021
На дороге Остров – Гривы произошло ДТП, среди троих пострадавших – один ребёнок
В Гдовском районе перевернулся автомобиль
12 марта 2021
В Гдовском районе перевернулся автомобиль
Фото с места тушения пожара в Псковском районе, в котором погиб мужчина
12 марта 2021
Фото с места тушения пожара в Псковском районе, в котором погиб мужчина
Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в Псковском районе
12 марта 2021
Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в Псковском районе
Автомобиль врезался в дерево на улице Горького в Пскове
12 марта 2021
Автомобиль врезался в дерево на улице Горького в Пскове
Сосулька упала на голову 13-летнему подростку в Пскове
11 марта 2021
Сосулька упала на голову 13-летнему подростку в Пскове

Идет загрузка...