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Общество

Как правильно попросить прощения перед Великим постом

Завтрашний день завершает Масленицу и даёт уникальный шанс россиянам попросить прощения за нанесённые в течение года обиды у друзей и родных. Как правильно просить о том, чтобы обида была забыта в Прощёное воскресенье?

Священники рекомендуют делать это максимально искренне. Перед тем как подойти к человеку, остановитесь и попытайтесь вспомнить те моменты, когда вы нанесли ему обиду. Нужно со смирением сказать: «Прости меня, если чем-то тебя огорчил умышлено или нет». На это принято отвечать: «Бог простит, и я прощаю». Если душевных сил простить человека нет, лучше ответить ему прямо: «Я по своей немощи пока не могу простить, но я искренне желаю, чтобы Бог простил тебя».

При этом старшие должны первыми извиниться перед младшими по возрасту, а начальники должны извиниться перед подчинёнными. Немаловажно навестить родственников преклонного возраста и повиниться перед ними, ведь они могут уйти в другой мир в любую минуту.

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