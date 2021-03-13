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Водитель такси напал на пассажира с ребёнком, мужчина находится в больнице

Беспрецедентный случай произошёл сегодня вечером. По предварительным данным, мужчина с несовершеннолетней дочкой вызвали такси, чтобы добраться до дома на улице Коммунальной – Печорской. Автомобиль приехал, отец и ребёнок сели в салон. Добравшись, пассажир рассчитался и, забрав дочь, вышел из авто.

Со слов девочки, водитель неожиданно выскочил за ними на улицу, нанёс её отцу травму и скрылся. Мужчина сумел вызвать скорую помощь и полицию. Сейчас он находится в медучреждении, где ему оказывается помощь. На месте возможного преступления работают сотрудники полиции, идёт опрос очевидцев. Подозреваемый в нападении водитель разыскивается правоохранителями.

На вид злоумышленнику около тридцати лет, других подробностей в настоящее время пока нет. Редакция Псковского агентства информации следит за развитием событий.

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