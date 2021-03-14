День православной книги отмечается в России 14 марта

09:05, 14 марта 2021, ПАИ

14 марта в России празднуется День православной книги. Как сообщает портал calend.ru, инициаторами создания праздника выступила Белгородская и Староскольская епархия: празднование дня проводился ею ещё до официального его утверждения.

В апреле 2009 года епархия выступила с инициативой приурочить День православной книги к празднованию Всемирного дня книг и авторского права, который отмечается 23 апреля. Но в качестве даты праздника было выбрано 14 марта – день выхода в свет в 1564 году первой русской печатной книги «Апостол» Ивана Фёдорова.

Начиная с 2010 года, Русская православная церковь официально отмечает День православной книги 14 марта. Традиционно к этому дню приурочено проведение выставок и чтений духовной литературы, лекций по православной культуре, конференций, посвящённых истории книгопечатания на Руси, вопросам распространения православной литературы в обществе.

Также организуются книжные ярмарки, вечера встреч с литераторами и представителями РПЦ, концерты духовной музыки, акции сбора и передачи православной литературы в городские и районные библиотеки, социальные и учебные заведения. Организация мероприятий проходит силами местных епархий при поддержке федеральных и региональных органов власти как на территории России, так и за рубежом для православной паствы.