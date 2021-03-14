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Общество

Назван нетипичный симптом заболеваний сердца

Отёк ног, который образуется к вечеру, может свидетельствовать о сердечной недостаточности. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заведующий 1-м кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов.

Врач подчеркнул, что к отёкам необходимо относиться очень серьезно. «Они не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные, и сосудистые осложнения», – пояснил специалист.

«Сам по себе периферический отёк нижних конечностей, особенно если эти отёки образуются к вечеру – это всегда подозрение на то, что это проявление сердечной недостаточности, а это очень серьёзное заболевание, им надо заниматься», – подчеркнул Сергей Иванов.

Также врач посоветовал регулярно отслеживать уровень артериального давления и записывать его показатели в личном дневнике.

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