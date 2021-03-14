Более семи миллионов человек привились «Спутником V»

11:13, 14 марта 2021, ПАИ

Более семи миллионов человек привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам, среди привитых – не только россияне.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских учёных входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19 началась в России с 18 января. Она проводится бесплатно и на добровольной основе.