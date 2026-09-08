В Псковском перинатальном центре обновили комнату для выписки новорождённых

17:19, 08 сентября 2026, ПАИ

В Псковском клиническом перинатальном центре после ремонта возобновили торжественную выписку мам и малышей. Для этого обновили специальную выписную комнату, где семьи делают первые фотографии с новорожденным, сообщили ПАИ в региональном минздраве.

В оформлении пространства сделали ставку на спокойные серые оттенки, теплое освещение и минималистичный интерьер. На стенах появился барельеф, а на потолке — встроенная подсветка. Двери сделали скрытыми, чтобы лишние детали не попадали в кадр во время фотосъемки.

Для мам оборудовали отдельную комнату со столиком и зеркалом.

Особенность нового пространства - подсветка, цвет которой можно менять. Во время выписки она может быть синей или розовой в зависимости от пола ребенка. При этом оформление комнаты планируют дополнять сезонными элементами, поэтому интерьер будет меняться в течение года.

Теперь обновленная выписная комната станет частью первых памятных моментов для семей, которые покидают перинатальный центр вместе со своими малышами.