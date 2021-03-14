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Возгорание произошло в общежитии в Великих Луках

Ночью 14 марта в Великих Луках в двухэтажном общежитии на улице Новоселенинской, 6 произошло возгорание на лестничной площадке, сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на отдел надзорной деятельности по городу Великие Луки.

Причиной задымления стала горящая тряпка, которую кто-то кинул на лестничной площадке. Пожарные оперативно локализовали возгорание.

В результате происшествия никто из жильцов не пострадал, имущество тоже в сохранности.

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