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В Великих Луках росгвардейцы задержали убегавшего от сотрудников магазина грабителя

В Великих Луках росгвардейцы задержали убегавшего от сотрудников магазина грабителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент случился 13 марта около 19:00 на Октябрьском проспекте. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, обратил внимание на гражданина, который убегал от работников близлежащего магазина.

Росгвардейцы задержали мужчину. Выяснилось, что он открыто похитил из магазина бутылку конька и настойку, а затем попытался скрыться.

Для дальнейшего разбирательства 53-летнего мужчину передали сотрудникам полиции.

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