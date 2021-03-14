Более 295 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

14:33, 14 марта 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 394 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 295 717. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области зарегистрировано 33 192 случая заражения коронавирусом, 22 210 человек выздоровело, 199 пациентов умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.