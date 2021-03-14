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Общество

Стала известна праздничная программа к 99-летию Пушкинского заповедника

Из иллюстраций Марии Сутягиной к сказке «Путешествие Нильса…». Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

В день своего рождения, 17 марта, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона на концерт и на открытие выставки. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Новая экспозиция, которую предложат вниманию любителей изобразительного искусства в этот день, называется «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции». Это оригиналы иллюстраций Марии Сутягиной к сказке Сельмы Лагерлёф; напомним, что именно за это произведение писательница в 1909 году получила Нобелевскую премию по литературе. Рисунки московской художницы замечательно точно показывают Швецию начала ХХ века — от прибрежных утёсов до лапландской тундры. Открытие выставки назначено на 15:30.

Другим подарком к 99-летию образования музея станет концерт петербургских музыкантов Ивана Долгунова (скрипка) и Михаила Радюкевича (гитара). В программе вечера, который начнут в 16:00, — пьесы Моцарта, Шейдлера, Бортнянского, Паганини, Сен-Санса. 

Вход на выставку и концерт в честь того памятного дня, когда постановлением Совета народных комиссаров, «…Пушкинский уголок (Михайловское и Тригорское, а также место погребения А. С. Пушкина в Святогорском монастыре)» были объявлены заповедными и переданы под охрану государства, для всех гостей свободный. Все праздничные мероприятия будут проходить  с обязательным соблюдением всех действующих в регионе санитарно-эпидемиологических предписаний. 

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