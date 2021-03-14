У участвующей в конкурсе «Мисс и миссис туризм» псковички есть шанс попасть в финал

15:11, 14 марта 2021, ПАИ

У участвующей в международном отраслевом конкурсе представительниц туриндустрии «Мисс и миссис туризм – 2020» псковички Наталья Гнутовой есть шанс попасть в финал, сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса.

12 марта состоялся полуфинал конкурса «Мисс и миссис туризм – 2020». По итогам жюри было выбрано 15 финалисток конкурса. Псковичка Наталья Гнутова в этот список не попала. Однако по условиям конкурса ещё у одной из полуфиналисток есть возможность поспать в финал – ещё одну финалистку определят с помощью зрительского голосования на сайте конкурса. Голосование продлится до вечера 16 марта.

Отметим, что 25-летняя псковичка Наталья Гнутова является менеджером по туризму. В её анкете на конкурс отмечается, что «она работает в туризме уже год, целенаправленно шла в туризм по зову сердца, любит перелёты и путешествия. Проголосовать за Наталью Гнутову можно здесь.