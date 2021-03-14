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Общество

До +7 градусов ожидается в Псковской области 15 марта

15 марта в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от 0 до +3 градусов, днём – от +2 до +7.

Будут дуть южный и юго-западный ветры со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.

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