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Общество

В Пушкиногорском районе произошло два ДТП за день

Сегодня, 14 марта, сразу два ДТП зафиксировали правоохранители в Пушкиногорском районе, сообщает газета «Пушкинский край».

В 05:10 на 381-м км трассы Р-23 водитель не справился с управлением и легковой автомобиль съехал в кювет. Водитель и пассажиры получили лёгкие телесные повреждения. В 13:27 в Пушкинских Горах авария случилась на улице Пушкинской у дома № 14. Водитель, выезжавший с второстепенной дороги, не пропустил автомобиль, двигавшийся по главной дороге. В результате произошло столкновение. Участники ДТП получили лёгкие телесные повреждения.


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