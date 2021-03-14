В Пушкиногорском районе произошло два ДТП за день
Сегодня, 14 марта, сразу два ДТП зафиксировали правоохранители в Пушкиногорском районе, сообщает газета «Пушкинский край».
В 05:10 на 381-м км трассы Р-23 водитель не справился с управлением и легковой автомобиль съехал в кювет. Водитель и пассажиры получили лёгкие телесные повреждения. В 13:27 в Пушкинских Горах авария случилась на улице Пушкинской у дома № 14. Водитель, выезжавший с второстепенной дороги, не пропустил автомобиль, двигавшийся по главной дороге. В результате произошло столкновение. Участники ДТП получили лёгкие телесные повреждения.