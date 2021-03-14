Завтра первый день Великого поста – Чистый понедельник

21:11, 14 марта 2021, ПАИ

Завтра православные россияне вступают в Великий пост. В первый день поста – Чистый понедельник принято убираться в доме, выкидывать старые вещи и посещать баню или просто мыться в ванной, дома. В народе этот день называли также «Тужилками по Масленице», Горбатым понедельником, а также Полоскозубом. Последнее название дня связано с довольно забавным русским поверьем, имевшим место быть в 19 веке.

Считалось, что в первый день ничего нельзя есть, а пить разрешалось только воду. В крайнем случае дозволялся сухой хлеб. Если в ротовой полости оставались крошки, рот следовало прополоскать водкой! Разумеется, никакого отношения к настоящим традициям православия это не имела.

Народные поверья и традиции обязывали людей в этот день внимательно следить за погодой: будет ясно – хороший урожай зерновых удастся собрать. Женщинам запрещалось ходить в гости, а если в дом входил мужчина, это считалось хорошей приметой. И еще: считалось, что в этот день избавиться от вредных привычек намного легче, чем в обычный день.