В Пскове появились первые подснежники

22:27, 14 марта 2021, ПАИ

В марте-апреле традиционно появляются первые подснежники. Ботаническое название этих нежных весенних цветов – галантусы, и они занесены в Красную книгу России. Его нельзя продавать и рвать в лесу, но разрешается высаживать на личных дачных участках.

Псковские подснежники собирать можно, и первые цветы уже порадовали горожан.

«Я нашла подснежники. Несмотря ни на что. Все недовольны, что у нас зима, метели, а тут вон как. Дождь смыл снег – и вот цветы», – написала псковичка в редакцию Псковского агентства информации и прислала фото первых подснежников.

Кстати, галантус выращивается также как декоративное ранневесеннее растение. Правда, первые подснежники-галантусы появляются только на шестой-седьмой год после посева.