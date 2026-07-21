Памятные мероприятия пройдут в Псковском районе 27 июля

19:59, 21 июля 2026, ПАИ

Памятные мероприятия, посвящённые 82‑й годовщине освобождения территории от немецко‑фашистских захватчиков, пройдут в Псковском округе 27 июля, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

Традиционный торжественный митинг состоится в 11:00 на центральном воинском мемориале округа «Жидилов Бор». Мероприятие не перенесут в другое место, несмотря на работы по благоустройству на площадке. На время митинга работы приостановят, чтобы жители смогли отдать дань уважения воинам‑освободителям.

В рамках митинга пройдёт церемония перезахоронения 13 красноармейцев. Останки бойцов были обнаружены поисковым отрядом «Обелиск» под руководством Павла Васильева. Также будет увековечена память двух ранее захороненных на мемориале бойцов, чьи личности удалось установить – лейтенанта Алексея Задесенеца и рядового Ивана Рёрекина.