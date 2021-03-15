Начало работу первое официальное мобильное приложение «ЮИД России»

23:02, 14 марта 2021, ПАИ

Создано первое официальное мобильное приложение «ЮИД России», сообщается на официальном сайте Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Это приложение объединяет тысячи участников отрядов юных инспекторов движения и учащихся по всей России. Оно предоставляет широкие возможности для общения, развлечения, обмена сообщениями из любой точки нашей страны как детям-учащимся, так и педагогическим работникам и сотрудникам Госавтоинспекции», – отмечается на информационном ресурсе ведомства.

Доступ в приложение с мобильного устройства круглосуточный. Здесь можно принять участие в квесте с интересными вопросами для проверки знаний о безопасности дорожного движения, узнать последние новости.