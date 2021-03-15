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Общество

Начало работу первое официальное мобильное приложение «ЮИД России»

Создано первое официальное мобильное приложение «ЮИД России», сообщается на официальном сайте Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Это приложение объединяет тысячи участников отрядов юных инспекторов движения и учащихся по всей России. Оно предоставляет широкие возможности для общения, развлечения, обмена сообщениями из любой точки нашей страны как детям-учащимся, так и педагогическим работникам и сотрудникам Госавтоинспекции», – отмечается на информационном ресурсе ведомства.

Доступ в приложение с мобильного устройства круглосуточный. Здесь можно принять участие в квесте с интересными вопросами для проверки знаний о безопасности дорожного движения, узнать последние новости.

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