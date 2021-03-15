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Общество

Климатологи прогнозируют исчезновение зимы как времени года в России

Климатологи прогнозируют исчезновение зимы как времени года в России, пишет «Лента.ру». Такую версию озвучил Владимир Семенов, замдиректора Института физики атмосферы в Институте географии РАН. Правда, произойдёт это не скоро, но однозначно, если в России не сократятся выбросы парниковых газов.

«Если к февралю, где температура минус семь, добавить десять, будет плюс три. Это будет уже температура ближе к апрелю – середине марта. Это учитывая, что за последние 30 лет температура в зимние месяцы на европейской территории России выросла на три-четыре градуса», – отметил климатолог.

Летом также станет жарче на восемь градусов, изменятся и весна с осенью. В итоге снега в западной части России не останется, а сельское хозяйство потеряет возможность сеять озимые, что может привести к серьёзным проблемам с продовольствием.

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