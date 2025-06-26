Утверждён список кандидатов для обучения по программе «Герои земли Псковской»

23:00, 25 июня 2025, ПАИ

Общественный совет региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» утвердил список кандидатов на обучение. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«За прошедшие четыре месяца была проведена масштабная работа в части информирования потенциальных участников программы, их персонального сопровождения и консультировании. Всего было принято более 300 заявок. Это хороший результат, который подтверждает востребованность программы. Кандидаты прошли отборочные этапы. После тестирования, индивидуальных собеседований согласованы 142 кандидата», – рассказал он.

Директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова отметила, что в апреле специально обученные эксперты оценивали анкеты, которые кандидаты заполняли при регистрации, также у участников по методике РАНХиГС при оценке учитывались государственные награды, воинские звания и опыт управления. Параллельно с этим процессом проходило тестирование для оценки управленческих и когнитивных способностей. Для тех, кто не смог участвовать в основные сроки, были организованы резервные даты, а также открывалось тестирование по персональным запросам тем, кто находится в зоне СВО.

«В ходе структурированного собеседования комиссия оценивала кандидатов по таким параметрам, как готовность вносить вклад в будущее региона, готовность к командной работе, а также аналитические и коммуникативные способности», – объяснила Ирина Иванова.

Начало работы по профессиональной ориентации участников, закреплению за каждым из них персональных наставников, а также старт очной части обучения запланированы на 8 сентября.

«Со стороны службы занятости готовы закрепить персональных кураторов для индивидуального сопровождения каждого, составить индивидуальные планы содействия занятости, по которым уже будем строить процесс трудоустройства, подбирать вакансии, которые подойдут в каждой конкретной ситуации. При необходимости проработаем изменение профессии или повышение квалификации, окажем меры поддержки в профессиональной ориентации, психологической поддержки и социальной адаптации на рынке труда», – добавила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Также будет задействован ряд инструментов и мер для граждан и работодателей, например, быстрое переобучение участников СВО востребованным профессиям с гарантированным трудоустройством. «В первичные востребованные профессии входит 360 специальностей. В рамках организации обучения заключается трёхсторонний договор между работодателем, образовательной организацией и гражданином, чтобы максимально эффективно готовить его для конкретного рабочего места», – сказала Алёна Трунова.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева отметила, что между фондом и центром занятости выстроено плотное взаимодействие. «Каждый наш ветеран находится под личным контролем. И работа организована таким образом, что социальный координатор на территории области находится в постоянной связи со специалистами центра занятости. Каждого человека сопровождаем, чтобы сейчас никто без внимания не остался», – подчеркнула она.

В данный момент проводится наполнение программы обучения, добавила руководитель Псковского образовательного центра Северо-Западного института управления Президентской академии РАНХиГС Ольга Урсова.

«Идёт подбор самых лучших преподавателей, каждая фамилия обсуждается. Мы являемся исполнителями академического блока, он состоит из четырёх очных модулей. Все модули погружают участников в ту или иную тематику государственного правления. И я думаю, что нашими общими усилиями мы поможем создать для региона хорошую управленческую команду в помощь губернатору и нашей публичной власти», – отметила она.

Михаил Ведерников подчеркнул, что задача важная и заниматься ею нужно постоянно. «У нас в регионе на достаточно хорошем уровне выстроена работа и с участниками специальной военной операции, с их семьями. Но важно ни темп не сбавлять, ни терять качество», – заключил глава региона.

Ранее Михаил Ведерников провёл установочную встречу с наставниками программы «Герои земли Псковской».

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.