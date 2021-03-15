День прав потребителей отмечается 15 марта

08:38, 15 марта 2021, ПАИ

15 марта во всем мире отмечается День прав потребителей (World Consumer Rights Day), или Всемирный день защиты прав потребителей. Праздник установлен к годовщине выступления президента США Джона Ф.Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. Об этом сообщает портал calend.ru.

Впервые День отметили 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день прав потребителей, и с тех пор проводится ежегодно. Каждый год мероприятия посвящены определённой теме, которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей.

Всемирная организация союзов потребителей (Consumer International, CI) — независимая некоммерческая организация, была создана в 1961 году и объединяет более 200 общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 72 стран. Организация защищает интересы потребителей всего мира, способствует развитию общественного потребительского движения и системы защиты прав потребителей в целом.

В России День прав потребителей стали отмечать после принятия закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года. В документе регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливаются права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственная и общественная защита их интересов, а также определяется механизм реализации этих прав.