0
08:47
Названы регионы с наибольшим падением прибыли бизнеса в 2020 году
07:02
Великий пост начался у православных
23:18
Климатологи прогнозируют исчезновение зимы как времени года в России
21:11
Завтра первый день Великого поста – Чистый понедельник
20:41
С 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковским счетам россиян
18:50
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может прозвучать марш «Прощание славянки»
23:11
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
Еще новости
Страна и мир

День прав потребителей отмечается 15 марта

15 марта во всем мире отмечается День прав потребителей (World Consumer Rights Day), или Всемирный день защиты прав потребителей. Праздник установлен к годовщине выступления президента США Джона Ф.Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. Об этом сообщает портал calend.ru.

Впервые День отметили 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день прав потребителей, и с тех пор проводится ежегодно. Каждый год мероприятия посвящены определённой теме, которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей.

Всемирная организация союзов потребителей (Consumer International, CI) — независимая некоммерческая организация, была создана в 1961 году и объединяет более 200 общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 72 стран. Организация защищает интересы потребителей всего мира, способствует развитию общественного потребительского движения и системы защиты прав потребителей в целом. 

В России День прав потребителей стали отмечать после принятия закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года. В документе регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливаются права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственная и общественная защита их интересов, а также определяется механизм реализации этих прав.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Названы регионы с наибольшим падением прибыли бизнеса в 2020 году
15 марта 2021
Названы регионы с наибольшим падением прибыли бизнеса в 2020 году
Великий пост начался у православных
15 марта 2021
Великий пост начался у православных
Климатологи прогнозируют исчезновение зимы как времени года в России
14 марта 2021
Климатологи прогнозируют исчезновение зимы как времени года в России
Завтра первый день Великого поста – Чистый понедельник
14 марта 2021
Завтра первый день Великого поста – Чистый понедельник
С 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковским счетам россиян
14 марта 2021
С 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковским счетам россиян
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может прозвучать марш «Прощание славянки»
13 марта 2021
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может прозвучать марш «Прощание славянки»
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
11 марта 2021
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
11 марта 2021
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом

Идет загрузка...