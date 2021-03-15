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Страна и мир

Тест для определения количества коронавируса в организме разработали в России

В России создали первый тест, который позволяет выявлять количество коронавируса в биоматериале, что дает представление о вирусной нагрузке инфицированного. Об этом пишет газета «Известия».

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светланы Яцышиной, такие сведения позволяют врачам получить совсем новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами, эффективность лечения.

Эксперт также отметила, что с помощью нового набора реагентов количественное содержание РНК SARS-CoV-2 можно определить в любых биологических материалах человека: мазках из носо- и ротоглотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах.

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