Мокрый снег и 7 градусов тепла ожидается 15 марта в Псковской области

09:00, 15 марта 2021, ПАИ

15 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура по области составит ночью от 0 до +3 градусов, днем — от +2 до +7.

Атмосферное давление низкое.