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Неосторожное обращение с огнём привело к пожару на лестничной площадке в Великих Луках

В Великих Луках неосторожное обращение с огнём привело к пожару на лестничной площадке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ночь на 14 марта на улице Новоселенинской в Великих Луках в многоквартирном двухэтажном жилом доме на лестничной площадке второго этажа сгорел мусор.

14 марта на проспекте Гагарина в Великих Луках в одноэтажном жилом доме в комнате закопчен потолок, кровля, в пристройке огнём уничтожена кровля. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом.

В деревне Окни Новосокольнического района в бане огнём повреждена кровля. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти жилой дом и баню.

В 21:59 в деревне Трубино Себежского района сгорело неэксплуатируемое строение и кровля. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри строения.

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