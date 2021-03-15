17% ищущих работу псковичей выбирают дистанционку

09:35, 15 марта 2021, ПАИ

В Псковской области предпочтительный график работы для 76% соискателей – полный рабочий день. Дистанционный формат выбирают 17% ищущих работу, а работать по сменному графику готов 21% жителей Псковской области, сообщает hh.ru.

Активность соискателей Псковской области в феврале выросла на 3%. Ожидаемая зарплата – чуть больше 32 тысяч рублей, что ниже среднероссийской на 33%.

С начала года в области соискатели опубликовали и обновили более 9 тысяч резюме. Самые популярные сферы у соискателей: «Продажи», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Транспорт, логистика», «Производство». Меньшая доля резюме – в сфере страхования, добычи сырья, а также от представителей домашнего персонала.

Нехватка персонала на рынке труда сохраняется. Сейчас уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места в области – 3,1 резюме на одну вакансию, что ниже, чем год назад (3,5). Наибольший дефицит работников наблюдается в сферах медицины и фармацевтики, консультирования, инсталляции и сервиса, домашнего персонала, страхования, добычи сырья и рабочего персонала. У работодателей за месяц вырос спрос на юристов, госслужащих, топ-менеджмент, представителей искусства, работников сферы гостеприимства.

Рейтинг вакансий Псковской области со средним заработком от 100 тысяч рублей, на которые можно устроиться прямо сейчас:

- Руководитель отдела маркетинга, зарплата от 130 тысяч рублей на руки.

- Frontend-разработчик, зарплата от 120 до 170 тысяч рублей на руки.

- Начальник геодезической службы, зарплата от 120 000 руб. до вычета налогов.

- Капитан-механик судна, зарплата до 160 тысяч рублей на руки.

- Delphi-разработчик, зарплата от 110 до 150 тысяч рублей на руки.