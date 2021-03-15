Латвия намерена прекратить выдачу ВНЖ за инвестиции и недвижимость

09:44, 15 марта 2021, ПАИ

Латвия намерена остановить программу выдачи временного вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в недвижимость. Премьер-министр Кришьянис Кариньш назвал ее «пережитками денежного транзита», от которых следует окончательно избавиться, сообщает baltwave.com.

«Это отражение проводимой ранее политики, последние останки политики денежного транзита, — сказал Кариньш. — Мы избавимся от этого. Эта программа себя исчерпала».

Латвийская программа ВНЖ в обмен на инвестиции начала действовать в 2010 году и стала ответом на мировой финансовый кризис 2008 года. Стараясь повысить доходы бюджета, государство приняло решение выдавать вид на жительство за вложения. Получить ВНЖ можно было, например, купив квартиру в Риге или Юрмале за 150 тысяч евро или в остальных частях страны за вдвое меньшую сумму.

С июля 2010 года по декабрь 2020 года ВНЖ по этой программе получили 19 тысяч человек, 86% из которых были гражданами республик бывшего Советского Союза. Совместно они вложили в экономику Латвии за это время более 1,5 млрд евро. Почти вся эта сумма (1,29 млрд евро) была использована для сделок на рынке недвижимости.

Борьбу с программой ВНЖ, которая позволяла инвесторам, в том числе с сомнительными доходами, оформлять легальный статус в Латвии, власти страны начали еще в 2014 году. Тогда минимальный порог стоимости квартиры для оформления ВНЖ был увеличен почти вдвое, что резко сократило интерес к программе.

В ситуации пандемии коронавируса интерес к программе сам по себе практически сошел на нет.