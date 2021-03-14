0
19:34
В Пушкиногорском районе произошло два ДТП за день
12:58
Строительные материалы сгорели на складе в Пустошке
12:53
Труп пенсионера обнаружен при пожаре в Пустошке
23:13
Водитель такси напал на пассажира с ребёнком, мужчина находится в больнице
21:58
Загоревшаяся баня в Псковском районе чуть не стала причиной массового пожара
19:41
На дороге Остров – Гривы произошло ДТП, среди троих пострадавших – один ребёнок
19:50
В Гдовском районе перевернулся автомобиль
Еще новости
Происшествия

В выходные три жителя Псковской области повторно сели за руль нетрезвыми

В Стругокрасненском, Новосокольническом и Печорском районах обнаружены нетрезвые водители, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 12 марта в поселке Струги Красные у дома на улице Кооператоров дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада-Калина», которым управлял нетрезвый 60-летний мужчина.

13 марта около 13:00 по дороге Неелово – Печоры на автомашине ВАЗ следовал нетрезвый 39-летний житель Печорского района.

14 марта около 17:00 в Новосокольническом районе на трассе Москва – Балтия стражи порядка остановили «Ладу-Гранту». Выяснилось, что за рулем легковушки был нетрезвый 38-летний житель Новосокольнического района.

Проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

В Пушкиногорском районе произошло два ДТП за день
14 марта 2021
В Пушкиногорском районе произошло два ДТП за день
Строительные материалы сгорели на складе в Пустошке
14 марта 2021
Строительные материалы сгорели на складе в Пустошке
Труп пенсионера обнаружен при пожаре в Пустошке
14 марта 2021
Труп пенсионера обнаружен при пожаре в Пустошке
Водитель такси напал на пассажира с ребёнком, мужчина находится в больнице
13 марта 2021
Водитель такси напал на пассажира с ребёнком, мужчина находится в больнице
Загоревшаяся баня в Псковском районе чуть не стала причиной массового пожара
13 марта 2021
Загоревшаяся баня в Псковском районе чуть не стала причиной массового пожара
На дороге Остров – Гривы произошло ДТП, среди троих пострадавших – один ребёнок
13 марта 2021
На дороге Остров – Гривы произошло ДТП, среди троих пострадавших – один ребёнок
В Гдовском районе перевернулся автомобиль
12 марта 2021
В Гдовском районе перевернулся автомобиль
Фото с места тушения пожара в Псковском районе, в котором погиб мужчина
12 марта 2021
Фото с места тушения пожара в Псковском районе, в котором погиб мужчина

Идет загрузка...