В выходные три жителя Псковской области повторно сели за руль нетрезвыми

09:56, 15 марта 2021, ПАИ

В Стругокрасненском, Новосокольническом и Печорском районах обнаружены нетрезвые водители, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 12 марта в поселке Струги Красные у дома на улице Кооператоров дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада-Калина», которым управлял нетрезвый 60-летний мужчина.

13 марта около 13:00 по дороге Неелово – Печоры на автомашине ВАЗ следовал нетрезвый 39-летний житель Печорского района.

14 марта около 17:00 в Новосокольническом районе на трассе Москва – Балтия стражи порядка остановили «Ладу-Гранту». Выяснилось, что за рулем легковушки был нетрезвый 38-летний житель Новосокольнического района.

Проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.