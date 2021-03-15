Более 296 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:05, 15 марта 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 812 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 296 529, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрировано 33 284 случая заражения коронавирусом, 22 218 человек выздоровело, 199 пациентов умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.