0
21:37
В Сосновоборском спортивном комплексе состоялись масштабные соревнования по дзюдо
19:08
Турнир по боксу на призы Николая Валуева может пройти в Великих Луках
18:50
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может прозвучать марш «Прощание славянки»
18:55
В Пскове пройдут соревнования по панкратиону
12:00
Началась регистрация пилотов на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках
21:35
Всероссийский турнир по боксу на Кубок командующего ВДВ прошёл в Пскове
13:31
Семья Алексеевых из Пскова больше всех наловила рыбы на соревнованиях в Печорском районе
Еще новости
Спорт

В Псковской области стартовал шахматный конкурс

Конкурс для учителей шахматного всеобуча и учащихся вторых классов программы «Шахматы в школе» стартовал в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной федерации шахмат.

Победителей конкурса определят в трёх номинациях: лучшая школьная команда в областном шахматном турнире между сборными общеобразовательных организаций, составленными из обучающихся вторых классов. Ориентировочные сроки 24-25 апреля 2021 года в Опочке.

Отборочные соревнования городского (районного) уровня между сборными командами образовательных организаций, составленными из обучающихся вторых классов. Ориентировочные сроки март – апрель (не позднее 18 апреля) 2021 года. Точное место и время проведения определяется уполномоченными представителями от организаторов при утверждении списков школ, заявившихся на участие в конкурсе. Ориентировочные сроки февраль апрель 2021 года;

лучшая организация работы по реализации программы «Шахматы в школе» по обучению шахматам в государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях Псковской области;

лучший результат на областной школьной олимпиаде по шахматам среди учащихся вторых классов. Областной этап олимпиады 6-7 июня 2021 года.

Победители и призеры конкурса получат современные ноутбуки, а также грамоты областного комитета по образованию и иные призы. Лучшая команда второклассников поедет на Всероссийский турнир в Сочи.

Заявки необходимо направить согласно положению не позднее 30 марта 2021 года в комитет по образованию Псковской области и  ГАОУ ДО ПО «Дельфин» gaoudelfin@rambler.ru секретарю конкурсной комиссии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

В Сосновоборском спортивном комплексе состоялись масштабные соревнования по дзюдо
14 марта 2021
В Сосновоборском спортивном комплексе состоялись масштабные соревнования по дзюдо
Турнир по боксу на призы Николая Валуева может пройти в Великих Луках
14 марта 2021
Турнир по боксу на призы Николая Валуева может пройти в Великих Луках
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может прозвучать марш «Прощание славянки»
13 марта 2021
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может прозвучать марш «Прощание славянки»
В Пскове пройдут соревнования по панкратиону
12 марта 2021
В Пскове пройдут соревнования по панкратиону
Началась регистрация пилотов на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках
11 марта 2021
Началась регистрация пилотов на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках
Всероссийский турнир по боксу на Кубок командующего ВДВ прошёл в Пскове
09 марта 2021
Всероссийский турнир по боксу на Кубок командующего ВДВ прошёл в Пскове
Высокие результаты показали себежские борцы на Фестивале боевых искусств
08 марта 2021
Высокие результаты показали себежские борцы на Фестивале боевых искусств
Псковичка победила на этапе Кубка России по ралли
04 марта 2021
Псковичка победила на этапе Кубка России по ралли

Идет загрузка...