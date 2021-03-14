В Псковской области стартовал шахматный конкурс

10:13, 15 марта 2021, ПАИ

Конкурс для учителей шахматного всеобуча и учащихся вторых классов программы «Шахматы в школе» стартовал в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной федерации шахмат.

Победителей конкурса определят в трёх номинациях: лучшая школьная команда в областном шахматном турнире между сборными общеобразовательных организаций, составленными из обучающихся вторых классов. Ориентировочные сроки 24-25 апреля 2021 года в Опочке.

Отборочные соревнования городского (районного) уровня между сборными командами образовательных организаций, составленными из обучающихся вторых классов. Ориентировочные сроки март – апрель (не позднее 18 апреля) 2021 года. Точное место и время проведения определяется уполномоченными представителями от организаторов при утверждении списков школ, заявившихся на участие в конкурсе. Ориентировочные сроки февраль – апрель 2021 года;

лучшая организация работы по реализации программы «Шахматы в школе» по обучению шахматам в государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях Псковской области;

лучший результат на областной школьной олимпиаде по шахматам среди учащихся вторых классов. Областной этап олимпиады 6-7 июня 2021 года.

Победители и призеры конкурса получат современные ноутбуки, а также грамоты областного комитета по образованию и иные призы. Лучшая команда второклассников поедет на Всероссийский турнир в Сочи.

Заявки необходимо направить согласно положению не позднее 30 марта 2021 года в комитет по образованию Псковской области и ГАОУ ДО ПО «Дельфин» gaoudelfin@rambler.ru секретарю конкурсной комиссии.