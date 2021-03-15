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Общество

Об оптимальной и допустимой нормативной температуре воздуха в квартирах рассказали власти Пскова

В управлении городского хозяйства администрации Пскова рассказали об оптимальной и допустимой нормативной температуре воздуха в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Согласно пункту 4.4 и таблице 1 ГОСТ 30494-2011 оптимальная и допустимая нормативная температура воздуха должна лежать в следующих пределах.

В холодный период года (включая отопительный сезон): жилая комната - оптимальная температура 20-22°С, допустимая 18-24°С; кухня - оптимальная температура 19-21°С, допустимая 18-26°С; туалет - оптимальная температура 19-21°С, допустимая 18-26°С; ванная, совмещенный санузел - оптимальная температура 24-26°С, допустимая 18-26°С; жилая комната в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 31°С и ниже - оптимальная 21-23°С, допустимая 20-24°С.

В случае если температура в квартире не соответствует нормам, в УГХ советуют обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом.

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