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Общество

Строительство дороги от кольца на улице Труда до Северного обхода планируется в Пскове

В Пскове планируется строительство дороги от кольца на улице Труда до Северного обхода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 2021 году планируется проведение электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в бывших поселках Силово-Медведово, Павшино, Панино и Пожигово. В рамках проектирования будет рассмотрена возможность выполнения работ по строительству проезжей части от кольца на улице Труда до автодороги 58К-450 «Северный обход города Пскова».

Срок выполнения работ по проектированию до декабря 2023 года. По итогу проектирования будет уточнена статья финансирования и возможность его реализации.

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