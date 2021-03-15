Строительство дороги от кольца на улице Труда до Северного обхода планируется в Пскове

10:35, 15 марта 2021, ПАИ

В Пскове планируется строительство дороги от кольца на улице Труда до Северного обхода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 2021 году планируется проведение электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в бывших поселках Силово-Медведово, Павшино, Панино и Пожигово. В рамках проектирования будет рассмотрена возможность выполнения работ по строительству проезжей части от кольца на улице Труда до автодороги 58К-450 «Северный обход города Пскова».

Срок выполнения работ по проектированию до декабря 2023 года. По итогу проектирования будет уточнена статья финансирования и возможность его реализации.