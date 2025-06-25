Псковские приставы заставили предпринимательницу погасить долг почти 400 тысяч рублей

19:22, 25 июня 2025, ПАИ

Псковские приставы заставили предпринимательницу заплатить 395 тысяч рублей, сообщили ПАИ в региональном УФССП России.

Два индивидуальных предпринимателя заключили договор о поставке продуктов питания, по которому покупатель должен оплатить товар в течение пяти банковских дней после отгрузки. В случае просрочки оплаты покупатель был обязан выплатить неустойку в размере 1 % от суммы долга за каждый день задержки.

Так как предпринимательница нарушила срок оплаты, поставщик обратился в суд, чтобы получить денежные средства за неустойку согласно условиям договора.

Суд обязал покупательницу выплатить неустойку в размере 395 тысяч рублей и выдал ей уведомление о необходимости добровольного погашения задолженности. Однако требования исполнительного документа она не исполнила. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля Opel Astra, который женщина собиралась продавать. В результате должница выплатила всю сумму.