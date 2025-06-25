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Общество

Псковские приставы заставили предпринимательницу погасить долг почти 400 тысяч рублей

Псковские приставы заставили предпринимательницу заплатить 395 тысяч рублей, сообщили ПАИ в региональном УФССП России.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Два индивидуальных предпринимателя заключили договор о поставке продуктов питания, по которому покупатель должен оплатить товар в течение пяти банковских дней после отгрузки. В случае просрочки оплаты покупатель был обязан выплатить неустойку в размере 1 % от суммы долга за каждый день задержки.

Так как предпринимательница нарушила срок оплаты, поставщик обратился в суд, чтобы получить денежные средства за неустойку согласно условиям договора.

Суд обязал покупательницу выплатить неустойку в размере 395 тысяч рублей и выдал ей уведомление о необходимости добровольного погашения задолженности. Однако требования исполнительного документа она не исполнила. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля Opel Astra, который женщина собиралась продавать. В результате должница выплатила всю сумму.

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