Заслуженная артистка России Тамара Акулова станет почетной гостьей кинофестиваля «Западные ворота»
Заслуженная артистка России Тамара Акулова станет почетной гостьей Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
После школы Тамара Акулова выбрала специальность кондитера, но вскоре забрала документы и с первой попытки поступила во ВГИК к Сергею Бондарчуку.
Её дебют состоялся в 1979 году в фильме «Верой и правдой», а всесоюзная слава пришла после «Бедной Маши» (1981 год). Тамара Акулова стала звездой и других культовых фильмов: «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и «Любить по-русски 2».
На сегодняшний день актриса преподаёт во ВГИКе, продолжает сниматься и передаёт опыт новому поколению.
На кинофестивале будет показана известная кинокартина «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» с участием Тамары Акуловой.
Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня здесь представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.
Заслуженная артистка России Тамара Акулова станет почетной гостьей кинофестиваля «Западные ворота»
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