Заслуженная артистка России Тамара Акулова станет почетной гостьей кинофестиваля «Западные ворота»

18:23, 25 июня 2025, ПАИ

Заслуженная артистка России Тамара Акулова станет почетной гостьей Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

После школы Тамара Акулова выбрала специальность кондитера, но вскоре забрала документы и с первой попытки поступила во ВГИК к Сергею Бондарчуку.

Её дебют состоялся в 1979 году в фильме «Верой и правдой», а всесоюзная слава пришла после «Бедной Маши» (1981 год). Тамара Акулова стала звездой и других культовых фильмов: «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и «Любить по-русски 2».

На сегодняшний день актриса преподаёт во ВГИКе, продолжает сниматься и передаёт опыт новому поколению.

На кинофестивале будет показана известная кинокартина «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» с участием Тамары Акуловой.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня здесь представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.