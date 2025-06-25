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Заслуженная артистка России Тамара Акулова станет почетной гостьей кинофестиваля «Западные ворота»

Заслуженная артистка России Тамара Акулова станет почетной гостьей Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Программа в честь почетной гостьи кинофестиваля Тамары Акуловой

После школы Тамара Акулова выбрала специальность кондитера, но вскоре забрала документы и с первой попытки поступила во ВГИК к Сергею Бондарчуку.

Её дебют состоялся в 1979 году в фильме «Верой и правдой», а всесоюзная слава пришла после «Бедной Маши» (1981 год). Тамара Акулова стала звездой и других культовых фильмов: «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и «Любить по-русски 2».

На сегодняшний день актриса преподаёт во ВГИКе, продолжает сниматься и передаёт опыт новому поколению.

На кинофестивале будет показана известная кинокартина «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» с участием Тамары Акуловой.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня здесь представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

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