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Общество

Финальную сцену отсняли для мультфильма «Барсик и Заповедник»

Для мультфильма «Барсик и Заповедник» отсняли финальную сцену, сообщили ПАИ в Школе креативных индустрий (ШКИ).

  • Финальную сцену отсняли для мультфильма «Барсик и Заповедник»
    Фото: Школа креативных индустрий
  • Финальную сцену отсняли для мультфильма «Барсик и Заповедник»
    Фото: Школа креативных индустрий
  • Финальную сцену отсняли для мультфильма «Барсик и Заповедник»
    Фото: Школа креативных индустрий
  • Финальную сцену отсняли для мультфильма «Барсик и Заповедник»
    Фото: Школа креативных индустрий

«Мы рады сообщить, что работа над мультфильмом подошла к своему логическому завершению и остался только монтаж. Скоро вас ждёт премьера, и мы уверены, что она станет настоящим праздником для зрителей и учеников нашей школы», – отметили создатели мультфильма.

Первый мультик о псковском барсике можно посмотреть здесь. Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого они рассчитаны. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков и стали известны прототипы имён барсиков.

Создатели мультфильма также рассказали, что три часа бродили по болотам,чтобы записать звуки.

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