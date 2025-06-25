Выравнивающий слой асфальта уложили на дороге Гверстонь – Крупп – Кулье

17:28, 25 июня 2025, ПАИ

Укладку выравнивающего слоя асфальта завершили на дороге Гверстонь – Крупп – Кулье, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В ближайшее время специалисты Псковавтодора начнут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия, после чего дорожники приступят к заключительным этапам ремонта. На реализацию проекта предусмотрено 204 миллиона рублей.

Дорога Гверстонь – Крупп – Кулье входит в опорную дорожную сеть региона. Она обеспечивает транспортную доступность приграничных населённых пунктов, используется для проезда школьного автобуса, а также ведёт к турбазе «Хуторок», где летом отдыхают жители региона и туристы.

Напомним, что работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».